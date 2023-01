Chcą ukarać Ciechanouską. "To farsa Łukaszenki"

Cichanouska, która we wtorek bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, nazwała proces "farsą" i zemstą ze strony Alaksandra Łukaszenki. - Te sprawy to nie są żadne procesy sądowe. To jest show, farsa, która nie ma nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości - powiedziała Cichanouska, której słowa cytuje portal Zerkalo.io.