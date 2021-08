Pospieszalski odpowiada Kurskiemu. "To pokazuje skalę zapaści etycznej"

- Jacek Kurski mnie zarzuca, że nakręcam antyszczepionkową historię. Panie prezesie, pan chyba nie widział ani jednego programu informacyjnego własnej telewizji. Niech pan zobaczy, co eksperci, lekarze, ministrowie zdrowia. To oni nakręcają psychozę, to oni nakręcają histerię, strasząc społeczeństwo piątą, szóstą falą, szóstą dawką, czwartym wariantem - powiedział w filmie, który opublikował na swoim kanale Janek Pospieszalski #WARTO na YouTube.