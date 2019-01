Posłowie PiS złamali zakaz Kaczyńskiego już po kilku dniach. Mówią "sprawdzam"

Słowo Jarosława Kaczyńskiego dla polityków PiS zazwyczaj jest święte. Ale nie w tym przypadku. Część posłów buntuje się przeciwko zakazowi Kaczyńskiego, by publicznie nie poruszać tematu aborcji. Zaledwie kilka dni po zakazie Kaczyńskiego politycy PiS związani z ojcem Tadeuszem Rydzykiem wystąpili do rządu w sprawie aborcji.

Politycy Zjednoczonej Prawicy podkreślali, że to nie jest dobry czas na takie zmiany. - Jesteśmy obozem, który szanuje wolność sumienia, natomiast wydaje się, że jest jednoznaczne stanowisko kierownictwa koalicji, żeby tego tematu do końca kadencji nie podejmować - mówi w RMF FM wicepremier Jarosław Gowin .

"Sprawa wszelkiej ochrony życia dzieci nienarodzonych, w tym prawnej, stanowi ważny składnik tożsamości narodowej Polaków. Stwierdzał to wielokrotnie Święty Jan Paweł II, identyfikując cywilizację życia jako ten zespół wartości, wokół którego można trwale organizować zdrowe życie społeczne, na którym można budować również dobrobyt materialny. Wielu Polaków, nie tylko ze względów religijnych, ale także na podstawie ludzkiego rozeznania dobra i zła, wynikającego z prawa naturalnego, chce, aby nasz kraj był domem bezpiecznym, w którym najsłabsi nie będą podlegać okrucieństwu eutanazji. Dlatego tak wiele osób domaga się rzeczywistej ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci" - piszą w interpelacji m.in. byłą spikerka Radia Maryja Anna Sobecka i Bartłomiej Wróblewski, który stoi także za wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności tzw. aborcji eugenicznej, wykonywanej z powodu wad płodu, w tym m.in. zespołu Downa.