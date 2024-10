Posłowie PiS z interwencją w MSWiA. Pytają o pieniądze dla powodzian

Poseł Zbigniew Bogucki zwrócił uwagę na ograniczony czas na odbudowę i porządkowanie zniszczeń. Podkreślał, że powódź z 1997 roku wydarzyła się w lipcu, przez co poszkodowani mieli więcej czasu na zrekonstruowanie swoich domostw, niż w tym roku. W tym roku kataklizm przyszedł we wrześniu, a więc bliżej zimy, przez co czasu na prace przed zimą jest mniej.