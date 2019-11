Posłowie nie przebierają w słowach. "Będzie kompromitacja prezydenta"

Pani poseł poseł Prawa i Sprawiedliwości Kandydatury takie kontrowersje Candida Są to Bardzo boli Kandydat Uwaga Piotrowicz w czasie stanu wojennego zasłużenie władzy Dostał Odznaczenie A dzisiaj Zasłużyłaś Pis-owi za niszczenie niezależnego Sprawiedliwość Dostaje w nagrodę stanowisko w Trybuna Jeżeli Wyobraźmy sobie Piotrowicza pa W tryb To za chwileczkę możemy sobie wyobrazić Misiewicza jako ministra skarbu Banasia jako kandydat PISu na prezydenta a Na kuchcińskiego jako prezesa Wszystkim nam wydawało się że PiS już wprowadził Ale okazuje się że kilka obecna ekipa rządząca może działać dalej i Jeszcze bardziej pogłębić autorytet tej Rzeczywiście te kandydatury się potwierdza Jeden wielki skandal Scandal polegający na Że tak wysokie stanowiska funkcje w państwie uzyskają osoby Kontrowersyjny I nie wiem czy to nie jest jakiś AK Kampinos A może to jest coś na zasadzie spłacenia długu Polityczne Chociażby pani Pawłowicz Nie startowała a może nie znalazła listy na miejsce miejsca na liście Gdzie wcześniej zostały wypowiedziane nie wystartujesz dasz miejsce komuś innemu ale my w Damy tobie to Pan Piotrowicz nie dostał się wyborcy go ocenili Myślę że jeden z wierniejszy żołnierzy prezesa Jarosława Kaczyńskiego który Przyczynił się do Polskiego Polskiej konstytucji No jeżeli Prezydent przyjmie ślubowanie od tych państw No to Będzie myślę że też kontroli Jeżeli chodzi o pana prezydenta Andrzeja Duda to warto Uwaga Że to jest człowiek który odpowiada za zniszczenie niezal Trybuna To on jako pierwszy przyłożył do tego Formalnie rękę nie przyjmując ślubowania od trzech prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Pan prezydent Andrzej Duda miał być Strażnik Polskiej Konstytucji okazał się Jej grabarzem Villeroy