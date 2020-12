Posłowie Lewicy pytają o udział polskich polityków w brukselskich orgiach

W piśmie politycy nawiązują do głośnej w ostatnim czasie afery z udziałem węgierskiego polityka Jozsefa Szajera. Uczestniczył on wraz z innymi osobami w seks party, które mimo obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa zostało zorganizowane w centrum Brukseli. Według jednego z organizatorów imprezy, we wcześniejszych imprezach mieli brać udział również polscy politycy. Nikt jednak tych informacji nie potwierdził.