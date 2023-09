Posłowie KO starli się z reporterem TVP. "Pan jest częścią maszyny propagandowej"

- Tak naprawdę to nie jest żadne referendum, to jest jeden z kolejnych elementów pisowskiej kampanii. Zachęcamy do tego, by 15 października wziąć dwie najważniejsze karty: karty wyborcze, żeby wybrać kandydatki i kandydatów KO do Sejmu i Senatu. A to, co wyborca zrobi z kartą referendalną to jest jego wybór. Czy napisze tam pozdroweinia dla Kaczyńskiego, czy weźmie udział w referendum i zagłosuje tak, jak będzie uważał, czy wrzuci kartę pustą, nie ma to żadnego znaczenia - odpowiedział Budka.