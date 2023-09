Morawiecki straszy kobiety. "Gwałty, rabunki, morderstwa"

- Drogie panie, nasze wspaniałe mamy, żony, siostry, córki, oni chcą zgotować wam piekło kobiet poprzez nielegalną imigrację. Kto głównie przybywa tutaj? Kto szturmuje granice, do której zaraz przejdę jako drugiego pytania referendalnego? To są zwykle młodzi muzułmańscy imigranci wykorzenieni ze swoich środowisk tacy, którzy przyzwyczajeni są do zupełnie innej kultury, do zupełnie innego społecznego obcowania, do przemocy bardzo często do kobiet - mówił Morawiecki.