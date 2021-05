"Posłowie KO przejdą do PiS". Kąśliwa odpowiedź dla wiceministra Budy

O pogłoski o rzekomym transferze polityków Koalicji Obywatelskiej do PiS pytany był w programie "Newsroom WP" m.in. poseł PO, Dariusz Joński. - Nie znam w klubie KO parlamentarzystów, którzy by się tam wybierali. Więc myślę, że to jakiś kolejny fake news pana ministra Budy - skomentował. - Widzę, że pan minister Buda już się wszystkim zajmuje: od Nowego Ładu po przeciąganie parlamentarzystów i posłów. Ja bym sugerował, żeby pan minister Buda lepiej wytłumaczył, dlaczego chce przejąć szpitale powiatowe - dodał. Głos w tej kwestii zabrał również Jan Strzeżek z Porozumienia. Podkreślił, że jego zdaniem w Platformie Obywatelskiej wciąż jest wielu konserwatystów. - Platforma niewątpliwie przesuwa się bardziej w lewą stronę, a ci politycy jeszcze tam są, więc rzeczywiście nie zdziwię się, jeśli w najbliższych tygodniach będziemy mogli obserwować coś więcej, niż tylko pożegnanie się partii z panem posłem Rasiem i Zalewskim. Może większa grupa polityków PO o konserwatywnych poglądów zdecyduje się na jakąś inna formę swojego funkcjonowania w polityce - oświadczył.

