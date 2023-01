Posłanka Solidarnej Polski: Kaczyński nie zna całej prawdy

Solidarna Polska jest przeciwko nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma pomóc w odblokowaniu pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. - Uważam, że pan prezes Jarosław Kaczyński nie zna całej prawdy o tym, jak wielkim zagrożeniem jest nowelizacja ustawy, która zdemoluje nasz porządek prawny - komentowała w programie "Tłit" posłanka Maria Kurowska z Solidarnej Polski. - Jeżeli sędzia będzie mógł zarzucić sędziemu, że nie jest sędzią, a będzie to dotyczyło ok. 3 tys. sędziów, to wszystkie wyroki upadają! Nie możemy mieć takiej sytuacji w Polsce, że uznaje się za nieważne to, co prezydent podejmie. Myślę, że Unia Europejska czy Komisja Europejska - z inicjatywy Niemki von der Leyen - tak mocno naciskają, że premier się ugiął. Te kilka poprawek zmienia wszystko. Gdyby nie nasza opozycja, która jedzie i szczuje na Polskę w Brukseli, to tych warunków by nie było. To jest szczucie. Czym innym jest rzeczowa krytyka, a czym innym buntowanie Brukseli - dodała.