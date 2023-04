Posłanka Razem o papieżu Polaku i kremówkach. "Postać ważna"

- Ja bym obstawiała, że postać Jana Pawła II zostanie z nami do wyborów - przyznała na antenie Wirtualnej Polski Paulina Matysiak. Posłanka Partii Razem mówiła w programie "Tłit" o wykorzystywaniu papieża Polaka do celów politycznych. - Papież Jan Paweł II to postać dla Polaków wyjątkowo ważna. Dla pokolenia moich rodziców i dziadków szczególnie. Mamy za sobą 18 rocznicę śmierci papieża, czyli nie była to jakaś wyjątkowa okrągła rocznica. Pojawiły się marsze papieskie i kremówki rozdawane w pociągach, o których mówi się chyba najgłośniej - wyjaśniała posłanka. - Wydaje się, że pracownicy PKP, którzy rozdawali pasażerom pociągów kremówki, nie mieli wyboru i musieli nosić papieskie wstążki. Chcemy sprawdzić, czy pracownicy mogli odmówić - dodała Matysiak i zapowiedziała wysłanie pisma do PKP i Państwowej Inspekcji Pracy w tej sprawie. Dziwi się pani tym Polakom, którzy wyszli na ulice, aby wziąć udział w marszach papieskich? - dopytywał prowadzący program Michał Wróblewski. - To mnie akurat absolutnie nie dziwi. Można to robić, każdy ma do tego prawo - przyznała posłanka. - Trudno mówić, że mamy jednak jakiś atak na papieża. Politycy PiS, z którymi rozmawiam na ten temat, nie potrafią wskazać, czym i gdzie atakowany jest papież. Wiemy natomiast, że Kościół w Polsce systemowo krył przestępców. Nie dokonał rozliczenia. Sprawa powinna trafić do prokuratury - dodała przedstawicielka Partii Razem.