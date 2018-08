Posłanka PiS pochwaliła się bratem. Jej koleżanki zachwycone

Beata Mateusiak-Pielucha opublikowała na Facebooku zdjęcie opalonego, długowłosego blondyna, brodzącego w morzu. "Nie ma to jak mieć brata ratownika i to w Rzymie" - napisała. Jej partyjne koleżanki z ław poselskich są zachwycone aparycją mężczyzny.

"Super gość, to się nazywa ciacho! Czy to na pewno Twój brat?!" - napisała z kolei Ewa Malik. Polityk PiS z Sosnowca zasiada w sejmowych ławach już czwartą kadencję z rzędu. Posłanka w styczniu w rozmowie z Wirtualną Polską broniła swojego partyjnego kolegi Łukasza Zbonikowskiego. - Nie mam przekonania co do wiarygodności tego tekstu. Musiałabym mieć pewność, że to jego ręką zapisano, jakąś opinię grafologa. Nie mogę tak po prostu wieszać psów na tym człowieku, aczkolwiek... Jak się czuję w jednym klubie? Ufam kierownictwu klubu, że podejmuje dobre decyzje - powiedziała posłanka, komentując oskarżenia o zdradę i przemoc, jakie formułowała wobec Zbonikowskiego jego żona.