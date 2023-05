Posłanka Lewicy o pomysłach PiS. "Fragment naszego programu"

Czy Lewica jest za tym, aby zwaloryzować 500+ już od czerwca? To pytanie posłance Annie Marii Żukowskiej zadał Michał Wróblewski. Gościni programu "Tłit" przyznała, że 500+ plus do dobry program, ale mówiła także, że PiS nie jest w stanie już dalej rozwijać polityki społecznej. - Uważamy, że to świadczenie należy waloryzować. Jarosław Kaczyński ma swoje pomysły i prezentuje je swoim wyborcom. PiS nie posunie już swojej polityki społecznej do przodu. 500 plus jest dobre, ale niewiele już da - mówiła Anna Maria Żukowska. Gospodarz programu "Tłit" pytał też o propozycje Donalda Tuska, pytał, między innymi, o kwotę wolną od podatku. - Ta kwota to w tej chwili to 30 tysięcy złotych i moim zdaniem powinna taka pozostać. Mówmy jednak o tym, aby ten system był bardziej progresywny i miał więcej progów - mówiła posłanka. Żukowska była też pytana o pomysły PiS na darmowe leki dla seniorów. - PiS sięgnął do programu Lewicy z 2019 roku, ale wykorzystał tylko jego fragment - mówiła. - Część seniorów nie wykupuje leków, bo ich na to nie stać, i to należy zmienić - dodała.