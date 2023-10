Posłanka KO spytana o konwencję PiS. “Jest pan pierwszą osobą”

- Tej fali już nie zatrzyma. Jak chcesz być częścią tego wielkiego, narodowego zrywu, to po prostu dołącz do nas i 15 października zagłosuj na demokrację - zaapelowała do niezdecydowanych wyborców posłanka Kinga Gajewska, po niedzielnym Marszu Miliona Serc w Warszawie. Parlamentarzystka była też pytana o odbywającą się w tym samym czasie konwencję Prawa i Sprawiedliwości, która w dużej mierze była poświęcona Donaldowi Tuskowi. - Jest pan pierwszą osobą, która mówi mi o tym, że odbyła się jakaś konwencja PiS-u. To było zupełnie niezauważone. Już dość mówienia o tym PiS-ie. My już po prostu mamy serdecznie dosyć. My chcemy Polski uśmiechniętej, ci ludzie przyszli tu wspierać Platformę Obywatelską, my nie mówimy o PiS-ie - dodała Gajewska.

