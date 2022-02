Posłanka Jagna Marczułajtis z KO jest w szpitalu. Przeszła operację

Jagna Marczułajtis-Walczak w szpitalu. Przeszła operację

"Myślałam, że szybko wrócę do zdrowia, ale mój organizm potrzebuje trochę więcej czasu na powrót do formy. PS. Mam tablet" - dodała posłanka, dając do zrozumienia, że może brać udział w głosowaniach. Jak widać na stronie Sejmu, posłanka Jagna Marczułajtis-Walczak brała udział we wtorkowym głosowaniu nad ustawą covidową.