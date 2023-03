Posłanka aż się zdenerwowała. "Nie wstydzę się"

Katarzyna Lubnauer broniła w programie "Tłit" WP propozycji Donalda Tuska w sprawie zerowego oprocentowania kredytu mieszkaniowego. Pomysł krytykowany jest m.in. przez PiS oraz Lewicę, która nazywa go projektem "Deweloper na swoim", wskazując, że to ta branża skorzysta na nim najbardziej. Polityczka zwracała uwagę, że obecnie "mało kogo stać na kredyt", a proponowany program może pomóc nawet 100 tys. rodzin, dodatkowo będąc "impulsem dla całej gospodarki". To wówczas prowadzący audycję zapytał posłankę o jej wcześniejsze krytyczne słowa wobec takich projektów. - Mówiłam o tym w 2021 roku, kiedy nie było takiego spadku kredytów, kiedy nie było inflacji 17 proc. - przekonywała. Lubnauer deklarowała, że nie zmieniła swojego zdania pod wpływem Donalda Tuska i nie "wstydzi się" swoich słów.