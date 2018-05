Posiłki dla protestujących w Sejmie. Jacek Wojciechowicz oferuje pomoc

"Marszałek Kuchciński martwi się, kto zapłaci za wyżywienie osób niepełnosprawnych i ich rodziców. Obrzydliwe" - komentuje Jacek Wojciechowicz. Jednocześnie były wiceprezydent Warszawy zadeklarował swoją pomoc.

Od ponad miesiąca niepełnosprawni i ich opiekunowie koczują na sejmowym korytarzu. Protestujący domagają się przyznania świadczenia w wysokości 500 zł. Rząd jednak uparcie odmawia. Do tej pory udało się jedynie zrównać wysokość renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS.

Tymczasem Sejm stara się opanować sytuację. Przestano wydawać dziennikarzom jednorazowe przepustki, a do gmachu nie wpuszczono m.in. Janiny Ochojskiej oraz 91-letniej weteranki Wandy Traczyk-Stawskiej.

Teraz marszałek Marek Kuchciński zastanawia się nad kolejnymi konsekwencjami. - To są także koszty, proszę państwa, bo codzienne wyżywienie kosztuje, i tak dalej. Bierzemy to na siebie, ale będziemy musieli zastanowić się, czy ktoś musi za to zapłacić - powiedział polityk.