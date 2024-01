Posiedzenie Sejmu odwołane? Lawina komentarzy

Sejm odwołany? "Chwila"

Nieoficjalne doniesienia o odwołaniu planowanego na środę posiedzenia Sejmu wywołały lawinę komentarzy. "Chwila, czy my nie mamy czasem, nie wiem, budżetu do uchwalenia? Jeśli to się potwierdzi, to jest to kompletnie niezrozumiały ruch. Zamiast bać się prób wejścia Kamińskiego i Wąsika do Sejmu można przecież zawczasu wykonać decyzję sądu, prawda?" - pyta Maciej Bąk z Radia Zet.