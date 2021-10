Poseł z wódką na mównicy. Komentarz Czarzastego

Na nietypowe wystąpienie w Sejmie zdecydował się w czwartek jeden z posłów Konfederacji. Konrad Berkowicz zabrał na mównicę butelkę wódki. Chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko zwiększeniu akcyzy na alkohol i papierosy. Kontrowersyjne zachowanie komentował w piątek w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica). - Czy pan Berkowicz buduje w ten sposób autorytet swojej formacji? - pytał. - Ja jestem przeciwko gadżeciarstwu politycznemu. To jest gadżeciarstwo polityczne. Jeśli ktoś ma mało do powiedzenia, to się napije z butelki po wódce wody. No i tyle - komentował Czarzasty. - Szanuje pan Berkowicza za to bardziej? Nikt nie pamięta, co powiedział, każdy pamięta butelkę. Jeżeli po moim wystąpieniu bardziej by pamiętano butelkę niż mnie, to bym już chyba nie występował - podsumował.