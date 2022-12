Poseł z wirusem na głosowaniach. Lekarz mówi o skutkach

Dariusz Rosati, poseł Koalicji Obywatelskiej, poinformował najpierw o zachorowaniu na COVID-19, a po kilku godzinach pojawił się w Sejmie, gdzie wziął udział w głosowaniach. Dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. zagrożeń epidemicznych, takie zachowanie ocenia jednoznacznie krytycznie. - Ktoś, kto zostanie zakażony, może oczekiwać odszkodowania - zauważył dr Grzesiowski w programie "Newsroom" WP. Jak mówił, maseczka chroni zawsze tylko częściowo, a rozsądek nakazuje w takiej sytuacji samoizolację. Lekarz podkreślił, że nie jest to sprawa jednostkowa, bo w Polsce brakuje teraz stosownych uregulowań prawnych. - To błąd systemowy - stwierdził dr Grzesiowski. Jego zdaniem poseł wykazał się jednak brakiem logicznego wnioskowania, a takie nieracjonalne zachowanie daje fatalny przykład innym. - To kompromitujące - ocenił. Więcej w materiale wideo.