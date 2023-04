Poseł reaguje po materiale WP. "Przygotujemy zawiadomienie do prokuratury"

- Po przeczytaniu dzisiaj rano tego artykułu (…) zdecydowaliśmy, że przygotujemy zawiadomienie do prokuratury w związku z możliwością popełnienia przestępstwa z artykułu, który wiąże się z płatną protekcją - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Chodzi o materiał dziennikarza WP Mateusza Ratajczaka, który ujawnił, że największymi darczyńcami Partii Republikańskiej są ludzie związani z Krajowym Zasobem Nieruchomości, Społecznymi Inicjatywami Mieszkaniowymi oraz Związkiem Pracodawców Business & Science Poland. Zgodnie z tajną do niedawna umową koalicyjną, we wszystkich tych podmiotach wpływ na obsadę stanowisk ma właśnie partia Adama Bielana. - To tak naprawdę możliwość popełnienia korupcji. Bo jak nazwać fakt, że ludzie, którzy dzisiaj zajmują tak ważne stanowiska w państwie, muszą wpłacać na jedną czy drugą partię polityczną? - pytał Tomczyk. Dodał, że zawiadomienie jest już przygotowywane i zostanie złożone w prokuraturze "w pierwszym możliwym terminie". Poseł wyraził nadzieję, że do sprawy uda się wrócić w przyszłości, gdy na czele wymiaru sprawiedliwości nie będzie już stał Zbigniew Ziobro.