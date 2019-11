WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze sejm + 2 sławomir nitraswybory prezydenckie 2020 Klaudiusz Michalec 1 godzinę temu Poseł PO nie wytrzymał. Ostro krytykuje zachowanie swojej partii – Czas dyskusji się kończy – stwierdził w rozmowie z dziennikarzami Sławomir Nitras. Poseł PO uważa, że szkoda "marnować kolejnego tygodnia"... Rozwiń Tutaj chwała donaldowi Tuskowi I c … Rozwiń Transkrypcja: Tutaj chwała donaldowi Tuskowi I chwała Małgorzaty kidawy-błońskiej Trzeba to wyraźnie Bo to są dwie inne osoby Potencjalnych osób Które wyraźnie określił swoje Donald Tusk Powiedział nie kandyduje A kidawa-błońska jest jedyną osobą jak na razie która wyraźnie powiedziała jestem gotowa kandyda Żebyś mnie ale nie rozważał Prawy To musielibyśmy wiedzieć że przynajmniej dwie osoby O podobnym rozmiarze kapelusza jak Kidawa Podobnej powadze Chcą się w trawie Jeże Nie ma dwóch takich osób Ja na razie znam jedną To prawybory miałoby się odbyć między kim a kim Między kidawa-błońska A trochę przypadkowym kandydatem który na przykład Że to jest dobra okazja żeby się pod plomba Za poważną partią polityczną jesteśmy żeby się na taki syn W związku z tym musieliby Dwa nazwiska po Ale słyszałam deklaracje Radosława Sikorskiego w tej prostej A to już zupełnie inna sprawa bo partia Biała Róża nazwisk Aleja Na przykład wiem że pada Żyrafa Rafał Trzaskowski Zapytałem czy jest na twardego deklaracja 0 Wróży mąż zastanowić ale na twardo nie rozważasz Tak jak rozmawiamy prawybory wtedy kiedy wiemy że mamy jakieś realne wybór między dwoma pokaż Czy dwoje niepoważny Kandydatów jeśli będziemy rozmawiać o prawyborach a tak naprawdę Marnujemy kolejny tydzień nie wiem Czy jest taka potrzeba No to daj mi że to jest trochę dyskusji Staje się dyskusja Czyli co piątek pan decyzję ale nie Tak ja uważam że ja nie powiedziałem tego że Widzimy się w dniu dzisiejszym Jajko wyborca platformy jako sympatyk platformy jako członek platformy Jako poseł Wydaje mi się że powinniśmy Cieszę się z tej dyskusji w klasie odbywało jest bardzo ważne Ale wydaje mi się że czas dyskusji się koń A czas przychodzić trochę do I wydaje mi się że Decyzjom najlepszą jest Ustalenie kalendarza Grzyby Jakie warunki muszą spełnić żeby się Do kiedy muszą się z Kiedy i w jakim trybie będziemy I kiedy będziesz Decyzja bez położenia tego na stół jestem taka dyskusja Trochę Akademicka Są fajne ale która jest zbyt To trochę zaczyna być oderwany od rzeczy Ciasto wszystko sprowadzić Jakiś realnej rzeczywistości to wszyscy widzieli na jakim polu gramy W jaką grę gramy ilu Niekiedy Tarasiuk