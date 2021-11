Poseł PiS zapytany o incydenty na Marszu. Mówił o symbolach religijnych

Bartłomiej Wróblewski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski został zapytany o plakat z Rafałem Trzaskowskim, który pojawił się na Marszu Niepodległości (prezydent Warszawy został na nim przedstawiony bez włosów, a na plakacie napisano: "I co? Łyso?" - przyp. red.), a także o spalenie flagi Niemiec i zdjęcia Donalda Tuska. - Nigdy nie spaliłem żadnych symboli innych państw - powiedział polityk i dodał, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. - To niczemu nie służy - wyjaśnił Bartłomiej Wróblewski. Polityk poprosił o to, aby Wirtualna Polska była także "zasadnicza w kwestii niszczenia symboli religijnych". Dziennikarz WP Patryk Michalski zaznaczył, że redakcja także informuje o takich przypadkach.