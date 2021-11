Poseł PiS wzburzony słowami Kowalskiego. "Z całym szacunkiem, ale..."

- Jestem przekonany, że rozwiązanie Rady Medycznej i wyrzucenie tych ludzi z mediów natychmiast spowodowałoby wzrost liczby zaszczepionych Polaków - powiedział w Radiu Zet poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski. Jego słowa komentował w programie "Newsroom" WP Bolesław Piecha z PiS. - Sądzę, że czasem trzeba się kilkukrotnie ugryźć w język, żeby coś wypowiedzieć. Rada Medyczna jest ciałem kolegialnym. To nie jest tak, że wszyscy tam myślą jednakowo. To jest wszystko, co najlepsze, co mamy w ekspertyzach dotyczących epidemiologii, hospitalizacji, przebiegu procesów medycznych, statystyk, które mogliśmy na dzisiaj zgromadzić. I sądzę, że, niestety, z całym szacunkiem, pan poseł Kowalski Rady Medycznej w żadnym wypadku nie jest w stanie zastąpić - powiedział Piecha.