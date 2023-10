Poseł PiS wskazał winnych porażki. "Przespali szansę"

Wygląda na to, że PiS już zaczął robić "delikatne wyrzuty" swoim wyborcom, że nie ruszyli tak tłumnie do urn, jak powinni. Wabikiem, który miał zmotywować do pójścia na wybory konserwatywny elektorat, miało być referendum. Tymczasem według sondaży to młodzi ludzie, jak nigdy, zebrali się i masowo poszli głosować "przeciw PiS". Jak wskazał nawet na antenie Radia Maryja socjolog z KUL, zrobili to pod wpływem emocji i pod dyktando Jurka Owsiaka.