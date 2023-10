Mocne słowa w Radiu Maryja. "Owsiak ich skrzyknął"

Stwierdził też, że nowy rząd przez długi czas będzie zakładnikiem sukcesu PiS. - Nowi rządzący nie będą mogli się łatwo wycofać z tych rzeczy, które Polacy otrzymali. Pytanie jest o to, jak długo wytrzymają to finansowo, zwłaszcza kiedy się okaże, iż muszą spłacać szereg długów zaciągniętych u tych, którzy między innymi pracowali od lat nad tym, aby opozycja powróciła do władzy. Sojusz polityczny, który chcą zawrzeć partie opozycyjne, jest obarczony tyloma niewiadomymi, że jest więcej ryzyka i obawy, że nie będzie lepiej, a wiele rzeczy zostanie w dużej mierze zaprzepaszczonych - ocenił. Jak skwitował na koniec: - Miejmy nadzieję, że nie będzie źle.