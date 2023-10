W PiS szukają winnych porażki. Konflikt wśród europosłów

We wtorek Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych. Choć Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwięcej głosów, to przełoży się to jedynie na 194 mandaty. Partia nie będzie w stanie objąć władzy, zwłaszcza że inne formacje nie mają ochoty na koalicję ze Zjednoczoną Prawicą.