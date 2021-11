Poseł PiS w WP: "Konieczna jest dyskusja o aborcji w przypadku wad płodu"

Poseł nie ma jednak wątpliwości, że tragedia powinna na nowo wywołać dyskusję na temat przerywania ciąży ze względów embriopatologicznych, czyli ze względu na ciężkie wady płodu, co po zeszłorocznym wyroku jest w Polsce zakazane. – Zachęcam do tej dyskusji. Można zacząć od prezydenckiego projektu ustawy, który jest złożony i to on może być podstawą rozmowy. To nie jest łatwa sprawa. Kluczowy jest głos ekspertów, którzy powinni w tej sprawie się wypowiedzieć, jakie są przesłanki, by móc ciążę przerwać – mówi Bolesław Piecha.