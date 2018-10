Poseł PiS potrącił 3 chłopców. Relacja nastolatków

- W ostatniej chwili kolega krzyknął, że jedzie na nas auto z dużą prędkością - opowiada 15-letni Kacper w "Super Expressie". Nastolatkowie wyszli już ze szpitala, a poseł Piotr Babinetz nadal w nim przebywa.

- Wracaliśmy do domu w Zmiennicy. Było już po zmroku. Wszystko wskazuje na to, że samochód pana posła nie wyrobił na zakręcie i go wyrzuciło na drugi pas. W ostatniej chwili kolega krzyknął, że jedzie na nas auto z dużą prędkością - opowiada w "Super Expressie" 15-letni Kacper. Z jego relacji wynika, że kolega, który szedł pierwszy najmniej ucierpiał, bo miał tylko lekkie draśnięcie. - Drugi dostał w brzuch i bark - dodał nastolatek. On szedł ostatni i został uderzony zderzakiem w okolice kolana i łokcia.