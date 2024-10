Poseł PiS nie opuści ziemi Lasów Państwowych. "Bo konie pójdą na rzeź"

Rodzina posła PiS Roberta Telusa miała do 30 września zwolnić teren należący do Lasów Państwowych. Umowę dzierżawy inspektorzy zerwali po kontroli gospodarstwa w kwietniu 2024 roku i po ujawnieniu szeregu nieprawidłowości w działającej tu hodowli koni. Telusowie do dziś nie oddali 15-hektarowej działki w Ceteniu w nadleśnictwie Opoczno.