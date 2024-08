Rolnicy bezradni. Coś dziwnego znaleźli w kukurydzy

Odkryte pułapki są niezwykle niebezpieczne. W momencie, gdy sieczkarnia natrafi na taki przedmiot, może dojść do jej uszkodzenia. To nie tylko generuje ogromne koszty naprawy, ale również stwarza ryzyko wypadku dla operatora maszyny. Metalowe elementy mogą także trafić do kiszonki, co stanowi dodatkowe zagrożenie dla zdrowia zwierząt gospodarskich, które mogą później spożyć te groźne pułapki.