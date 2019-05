Poseł PiS chce uratować od rzezi 37 tys. koni. Bezwzględna odpowiedź ministra

Wojciech Kossakowski, poseł PiS z Mazur chce, aby konie mogły w Polsce uzyskać status zwierząt towarzyszących. Wówczas, podobnie do domowych psów czy kotów, nie można byłoby hodować ich zamiarem ubicia na mięso. Odpowiedź ministra rolnictwa jest jednak bezwzględna.

- Kto z Polaków je koninę? No nie czarujmy się, że u nas w kraju potrzebne są hodowle koni z przeznaczeniem na ubój. Eksport idzie do Włoch - mówi poseł Wojciech Kossakowski (PiS). Tłumaczy, jak w odruchu serca wysłał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi interpelację w sprawie nadania koniom statusu zwierząt towarzyszących.