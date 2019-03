Poseł Mieszkowski na tle swastyki. Zdjęcie wywołuje burzę w sieci

Internet obiegło zdjęcie posła Nowoczesnej, który pozuje na tle krzyża przerobionego na swastykę. "Jeśli to nie jest obraza uczuć religijnych lub promocja ustroju totalitarnego, to co nimi jest?" - pytają internauci.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Krzysztof Mieszkowski (PAP, Fot: Leszek Szymański)

Zdjęcie rozpowszechniane w sieci przedstawia posła Krzysztofa Mieszkowskiego i grupę osób podczas wystawy zatytułowanej "Konsekwencje".

Jej autorką jest absolwentka Akademii Sztuk Pięknych. Zbiór prac, które podziwiali zebrani koneserzy sztuki, to obrazy przedstawiające m.in. krzyże i swastyki, ujęte w różnych formach.

Wystawa odbyła się jakiś czas temu, ale zdjęcie parlamentarzysty obiegło sieć dopiero teraz.

Chcą uruchomić art 196 KK

Przypomnijmy, że swastyka to symbol neofaszystowski, kojarzony z III Rzeszą, Adolfem Hitlerem i zbrodniczą oraz rasistowską ideologią nazizmu odpowiedzialną za śmierć milionów ludzi (w tym Polaków).

Z kolei krzyż jest symbolem śmierci Chrystusa.

Pod zdjęciem Krzysztofa Mieszkowskiego pojawiła się fala negatywnych komentarzy. Interwencję w tej sprawie zapowiedział już nawet Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Użytkownicy sieci uważają, że zdjęcie "obraża uczucia religijne" i powołują się na art 196 Kodeksu karnego.

Zapis ten mówi, że "kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".