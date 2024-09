Poseł Kukiz' 15 zareagował na apel Kaczyńskiego. Wyjawił, ile wpłacił

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 r. Dotacja PiS będzie pomniejszona o 10 mln zł. Partia może też zostać pozbawiona subwencji na trzy lata. W związku z tym zwróciła się do swoich wyborców o pomoc i uruchomiła wpłaty darowizn. Od września także parlamentarzyści PiS mają wspierać swoją partię finansowo. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział, że posłowie i senatorowie miesięcznie będą wpłacać minimum tysiąc złotych, a posłowie do Parlamentu Europejskiego - minimum pięć tysięcy złotych. Marek Jakubiak, poseł Kukiz '15, został wybrany do Sejmu z listy PiS. - Czy jest pan dzisiaj zobowiązany do tego, by ratować budżet tej partii? - z takim pytaniem zwrócił się do polityka Kukiz '15 Michał Wróblewski, prowadzący program "Tłit". - Posłuchałem pana prezesa i dokonałem wpłaty na konto PiS - odparł poseł Marek Jakubiak. - Nie wiąże się to z tym obowiązkiem, wynikającym z faktu, że startowałem z list PiS, tylko z takiej zwykłej ludzkiej empatii - dodał. - Może pan ujawnić kwotę, żeby zainspirować tych, którzy jeszcze nie wpłacili? - dopytywał prowadzący program. - Uznali w PiS, że posłowie powinni wpłacać po tysiąc złotych i tyle wpłaciłem - wyjawił poseł Kukiz '15. Michał Wróblewski przypomniał, że Paweł Kukiz, który także startował z list PiS, w rozmowie z jednym z tabloidów stwierdził, że on płacić nie zamierza, bo nie należy do klubu PiS. - Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, więc ja mam kłopot - odparł polityk. - Od wielu lat współpracujemy z Pawłem, ale w takich sytuacjach, każdy robi, co uważa za stosowne. Nie mam zamiaru Pawła ani pouczać, ani namawiać do czegokolwiek. Paweł uważa, że w ogóle nie powinno być sobwencji - dodał. - Kukiz '15 rozpadł się między innymi z tego powodu, że trzydziestoparomilionowa subwencja nie została nam przydzielona, ponieważ nie byliśmy partią polityczną. Było to świadome działanie z naszej strony. Paweł, jako lider tych ustrojowych postulatów, miałby dziś sam dotować PiS? Zrobił, jak uważał - ocenił poseł Marek Jakubiak.