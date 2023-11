Poseł KO zdemaskowany. Chodzi o kontrowersyjny projekt ustawy

W Sejmie pojawił się kontrowersyjny projekt ustawy dotyczący m.in. zamrożenia cen energii. Zawiera on zapisy, z których wynika, że inwestorzy będą mogli wywłaszczać osoby prywatne pod budowę farm wiatrowych. Co więcej, będą mogli również ignorować przepisy obowiązujące w parkach krajobrazowych. Pod projektem podpisali się posłowie Koalicji Obywatelskiej. Michał Szczerba mówił w programie "Tłit" WP, że “nie zna tego projektu”. Gdy jednak pokazano mu, że również jego podpis widnieje pod projektem, polityk nico zmienił narrację. - Ja dokładnie wiem, pod jakim projektem się podpisywałem. Natomiast nie muszę znać całego projektu ustawy, czasami są one kilkudziesięciostronicowe albo kilkusetstronicowe, żeby się podpisać - tłumaczył się poseł KO.