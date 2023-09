Poseł KO wygrał z Kukizem. "Nie zamkną mi ust"

O decyzji Sądu Okręgowego Zembaczyński poinformował na konferencji prasowej w środę. – Tak, wygrałem! Paweł Kukiz złożył wniosek do sądu wczoraj, dowiedziałem się o tym o godzinie 14.30. Dużo pracy włożyłem do tego, by przekonać sąd o mojej racji. Sąd odrzucił wniosek Pawła Kukiza i przyznał mi rację. Nie udało się tym trybem wyborczym zamknąć mi ust – podkreślił.