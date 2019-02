Poseł Brejza zapytał o Srebrną. "Kłamią w żywe oczy"

Po tym, jak ujawniono nagranie z udziałem byłego prezesa NFOŚGW Kazimierza Kujdy ze spotkania w siedzibie Funduszu, poseł Platformy Krzysztof Brejza zapytał o szczegóły biznesowych negocjacji. Z nadesłanej mu odpowiedzi wynika, że żadnych spotkań w sprawie Srebrnej...nie było.

Przypomnijmy, 5 lutego "Gazeta Wyborcza” opublikowała nagranie ze spotkania ówczesnego prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Kazimierza Kujdy, byłego prezesa Srebrnej z austriackim biznesmenem Gerardem Birgfellnerem. Rozmowa miała miejsce w siedzibie Funduszu i odbyła się w połowie 2018 roku. Ze stenogramu wynika, że obaj rozmówcy mają świadomość, że inwestycja budowlana Srebrnej będzie możliwa tylko po wygranych przez PiS wyborach - samorządowych jesienią 2018 r. i parlamentarnych jesienią 2019 r. Birgfellner podkreśla też, jak ważny to projekt dla prezesa PiS. Stwierdza, że centrum kongresowe w budynku to "największe życzenie pana Kaczyńskiego".

Powołali się również na uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 2017 roku. Zajrzeliśmy do tego uzasadnienia. Sąd odnosił się w nim do zupełnie, innej merytorycznie sprawy.

- Co prawda żądana informacja jest informacją publiczną jednak wnioskodawca nie może wnosić o jej udostępnienie na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, ale na podstawie odpowiednich przepisów tj. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która reguluje kwestie związane z dostępem do akt rejestrowych – czytamy w uzasadnieniu wyroku. Według tego sądowego wyroku, Fundusz odesłał posła Brejzę do dokumentów spółki, w których przecież nie były odnotowywane spotkania austriackiego biznesmena z urzędnikiem państwowym.