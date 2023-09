Pościg na polsko-litewskiej granicy. Ujawnili, co przewoził kurier

Na granicy polsko-litewskiej doszło do brawurowego pościgu. Straż Graniczna ruszyła za kierowcą chryslera, który nie zatrzymał się do kontroli. Jak ujawnili funkcjonariusze, samochodem przewożonych było 12 cudzoziemców. Do incydentu doszło 12 września w miejscowości Kadaryszki. Auto na łotewskich numerach rejestracyjnych zignorowało sygnały do zatrzymania się i z dużą prędkością zaczęło się oddalać. Jak widać na nagraniu udostępnionym przez Straż Graniczną, po kilku kilometrach pościgu kierowca zatrzymał samochód i zaczął uciekać pieszo. Mundurowym udało się zatrzymać uciekiniera, który okazał się 38-letnim obywatelem Łotwy. W samochodzie przewoził 12 osób z Iranu. Migranci próbowali nielegalnie przedostać się na zachód Europy. Obywatele Iranu przekazani zostali stronie litewskiej, a kierowca usłyszał zarzuty o pomocnictwo w organizacji nielegalnego przekroczenia granicy. Tymczasowo został on aresztowany na 3 miesiące, a grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Podlaski Oddział Straży Granicznej od początku roku zatrzymał już 37 tego typu pomocników na tym terenie.

Rozwiń