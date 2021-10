4-letnia Cleo nie żyje? Jest potężna nagroda. Policja ma nowe ustalenia

Australia. Poszukiwanie Cleo Smith. "Została porwana"

W późniejszym wywiadzie płk. Blanch przyznał, że ciało Cleo na pewno nie zostało pogrzebane w okolicy campingu Point Quobba. Tłumaczył to tym, że przeprowadzono "szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą" i nie ma możliwości, by jej ciało znajdowało się w pobliżu. - To prowadzi nas do przekonania, że została porwana - podkreślił i dodał, że Cleo "może być obecnie wszędzie", ponieważ od momentu porwania do przyjazdu policji mogło minąć nawet 8 godzin.