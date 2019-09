Porwał samolot 34 lata temu. Teraz został zatrzymany

Mężczyzna, który 34 lata temu porwał samolot Trans World Airlines, został aresztowany przez grecką policję. Został zauważony przez funkcjonariusza policji, gdy wysiadał ze statku wycieczkowego na wyspie Mykonos.



65-letni teraz Libańczyk brał udział w porwaniu samolotu Trans World Airlines 14 czerwca 1985 roku. Maszyna leciała z Kairu do San Diego. Do porwania doszło przez bojowników należących do islamistycznej grupy Hezbollah tuż po starcie z Aten, gdzie samolot miał międzylądowanie.