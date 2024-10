Poruszenie w Danii. Odkryto duże cmentarzysko wikingów

Wielkie odkrycie archeologów w Danii. W miasteczku Aasum niedaleko Odense natrafiono na cmentarzysko wikingów. Agencja AP udostępniła nagranie z miejsca znaleziska. Widać na nich dobrze zachowane ludzki szczątki. Po wstępnych analizach okazało się, że łącznie odkryto 50 szkieletów mężczyzn, kobiet i dzieci z epoki wikingów - przełomu IX i X w. Przy każdej z ofiar znaleziono także artefakty, jak noże, wyjątkowe brożki czy koraliki, które pochodzą spoza terenów dzisiejszej Danii. - To dość ekscytujące odkrycie, ponieważ znaleźliśmy te szkielety, które są tak bardzo, ale to bardzo dobrze zachowane. Bez porównania wobec tego, co widzieliśmy wcześniej. Nie mieliśmy takich odkryć przez długi czas. Raczej mielibyśmy szczęście, gdybyśmy znaleźli kilka zębów w grobach, ale tutaj mamy całe szkielety - stwierdził szef wykopalisk Michael Borre Lundoe z muzeum Odense. Szczątki ludzkie umożliwiają naukowcom przeprowadzenie zaawansowanych analiz DNA, które mogą ujawnić szczegóły na temat życia tych ludzi, ich pokrewieństw oraz wzorców migracyjnych. Znalezione artefakty, takie jak broszki i naszyjniki sugerują istnienie rozległych szlaków handlowych w czasach wikingów, a także różne poziomy społeczne osób pochowanych na tym cmentarzu. Szczególnie interesujący jest grób kobiety, która została pochowana w wozie, co może wskazywać na jej wysoką pozycję społeczną.