Poruszenie po słowach prezesa PiS o torturach. "Osadzony nie zgłaszał żadnych skarg"

Z kolei Mariusz Kamiński w Telewizji wPolsce relacjonował, że początkowo funkcjonariusze więzienni próbowali wprowadzić mu sondę przez nos, by tą drogą dostarczać pokarm do żołądka. I jak dodał, po kilkukrotnych próbach, zrezygnowano z zastosowania sondy. - Jeszcze z dzieciństwa mam skrzywioną przegrodę nosową i fizycznie im się to nie udało. W związku z tym wepchnięto mi mniej więcej półmetrową rurę przez gardło do żołądka i przeprowadzono to dokarmianie. Wiązało się to za autentycznym cierpieniem fizycznym - powiedział Kamiński.