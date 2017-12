Poruszające słowa żony wiceministra. Anna Jaki opowiada o sytuacji w domu

Żona wiceministra Patryka Jakiego opowiedziała tygodnikowi "wSieci" o trudnym doświadczeniu, jakim było dla niej urodzenie niepełnosprawnego syna. Wzruszona Anna Jaki mówi o wielkiej miłości, ale też o trudnościach, jakie wiążą się z wychowaniem dziecka z zespołem Downa.

Anna Jaki i jej mąż do samego końca wierzyli, że chłopiec mimo wszystko urodzi się zdrowy. Dlatego pierwsze chwile z nowonarodzonym dzieckiem były dla nich bardzo ciężkie.– Wiadomo, że każdy do ostatniej minuty ma nadzieję, że dziecko będzie zdrowe. Szok nie trwał długo. Dwa dni po porodzie to ja chodziłam po oddziale i pocieszałam inne matki, np. takie, których dzieci urodziły się z rozszczepem podniebienia – opowiada Anna Jaki.