Poruszające słowa premiera. Zdążył pożegnać się z tatą - Kornelem Morawieckim

Premier Mateusz Morawiecki stracił ojca, ale przed jego śmiercią dużo rozmawiali. Szef rządu wspomniał też czasy konspiracji, kiedy musiał zastąpić ojca - dla mamy i siostry. Podkreślił jednak, że nie ma za to żalu do Kornela Morawieckiego.

Ojciec był dla niego przede wszystkim "mentorem i autorytetem". Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla "Super Expressu" wspomina Kornela Morawieckiego , do którego, jak podkreślił, zawsze zwracał się "tato".

Mateusz Morawiecki przyznał też, że musiał szybko dorosnąć. - Kiedy miałem 13 lat, w 1981 roku, tata zaczął się ukrywać. Nie widzieliśmy go przez sześć lat. Musiałem go zastąpić, żeby rodzina jakoś funkcjonowała - mama, siostry. Musiałem przejąć część obowiązków, by wspomagać mamę, która najbardziej przeżywała nieobecność ojca w domu - mówił.