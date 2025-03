Polska liderem zbrojeń. Jasny głos z Portugalii

Portugalska telewizja SIC Noticias oceniła, że Polska jest wzorem do naśladowania w Unii Europejskiej w zakresie obronności . Wskazano, że to efekt bolesnej przeszłości wojennej i powojennej.

SIC Noticias zwróciła uwagę na plany premiera Donalda Tuska dotyczące powszechnego szkolenia wojskowego mężczyzn, które mają zostać zrealizowane do końca 2025 roku. "Polska z wydatkami na poziomie 4,1 proc. na PKB już teraz należy do czołówki państw NATO" - podkreśliła lizbońska stacja, porównując to z wydatkami Portugalii, które wynoszą zaledwie 1 proc. PKB.