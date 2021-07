Portugalia. Piwo ma pomóc w walce z COVID-19. "Nikt nie był na tyle szalony"

Właściciel jednego z pubów w Lizbonie wpadł na nietypowy pomysł, by zachęcić swoich rodaków do wzięcia udziału w akcji szczepień. Każdy, kto okaże dowód na to, że przyjął preparat przeciw COVID-19, otrzyma za darmo litr piwa. Gustavo Gallas mówi, że przed nim "nikt nie był na tyle szalony", aby proponować tego rodzaju zachęty.