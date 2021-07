Koronawirus. Pierwszy region zagrożony nawrotem epidemii. Skok wskaźnika R

- Obserwujemy to, co się dzieje z Deltą w Polsce i Europie. Już dziś przewidujemy, że zakażenia nie ominą Polski w najbliższych miesiącach. W wariancie optymistycznym liczba zakażeń podczas kolejnej fali będzie się wahać od 1 do 3 tys. przypadków każdego dnia. W wariancie pesymistycznym może to być nawet 20 tys. przypadków. W takiej sytuacji przed hospitalizacją, ciężkim przebiegiem choroby i zgonem uchronić nas mogą tylko szczepienia i jak największa liczba osób zabezpieczonych - komentował Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.