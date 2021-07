Delta już w Polsce. Tylko trzy regiony wolne od zakażeń

Średnia z 7 dni wynosiła na początku miesiąca około 600 zakażeń dziennie. Dziś jest to 15 razy więcej. W ciągu siedmiu dni liczba zakażeń urosła do blisko 10 tys. I w ten właśnie sposób w Holandii zaczyna się czwarta fala zakażeń. Ostatnia doba w Holandii to 9,3 tys. infekcji (czyli 539 w przeliczeniu na każdy milion mieszkańców). Dla przykładu w Polsce jest to 1,7 infekcji na każdy milion mieszkańców. Na wykresach liczba zakażeń w Holandii to w tej chwili pionowa kreska. Rośnie nieprzerwanie i gwałtownie.