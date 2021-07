Porozumienie za plecami Polski ws. Nord Stream 2. Suski bez ogródek o Niemcach i USA

W środę Berlin porozumiał się z Waszyngtonem w sprawie dokończenia budowy gazociągu Nord Stream 2. - To wygląda na zmianę polityki Stanów Zjednoczonych. Do tej pory Stany Zjednoczone mówiły o bezpieczeństwie Unii Europejskiej, o tym, że takie działania rosyjskie nie tylko zagrażają bezpieczeństwu, ale i dostarczają Rosji pieniędzy na zbrojenia. (…) Widocznie Stany zjednoczone uważają, że jest to tylko i wyłącznie biznesowa sprawa - mówił w programie "Newsroom WP" Marek Suski. Poseł PiS dodał, że na tym porozumieniu najbardziej straci Ukraina. Zapewnił, że Polska wciąż dywersyfikuje źródła dostaw gazu, by jak najbardziej uniezależnić się od dostaw z Rosji. Suski, nawiązując do historii przypomniał, że w przeszłości porozumienia zawierane między Niemcami i Rosją zwykle nie kończyły się dla Polski najlepiej. - To jest złamanie przez Niemcy solidarności bezpieczeństwa europejskiego, co przyjmujemy z dużym smutkiem - oświadczył polityk.