Porozumienie ws. paktu i migracji. "Uda się osiągnąć porozumienie"

Metsola zwróciła uwagę, że Parlament Europejski wezwał do przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu kraju kandydującego do UE. Wyjaśniła, że status ten daje tym narodom jasną perspektywę europejską i stanowi potężny impuls do przyspieszenia reform demokratycznych. Przywołała ostatnie 20 lat jako dowód na transformacyjną siłę rozszerzenia. Wyraziła nadzieję, że do końca roku uda się zrobić kolejny krok, jeśli te kraje będą na to gotowe.